В Шамахы вспыхнул пожар

БАКУ /Trend/ - На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана "112" поступила информация о пожаре в горной местности вблизи поселка Медресе Шамахинского района.
Как сообщает в четверг Trend, данную информацию распространило МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что по вызову к месту пожара были привлечены подразделения пожарной охраны государственной противопожарной службы МЧС.
"Работы по тушению пожара ведутся в условиях сложного рельефа, в основном, вручную.
Дополнительная информация будет предоставлена", - говорится в сообщении.