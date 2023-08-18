Более двадцати азербайджанских семей вернулись в город Физули

БАКУ /Trend/ - Сегодня началось первое переселение жителей в город Физули.

Как передает Trend, на начальном этапе организовано возвращение 23 семей в родной город.

Группа переселяющихся граждан Азербайджана была отправлена в Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку.

Отметим, что 5 августа Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на первом этапе.

В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом семей, 51 семья будет обеспечена двухкомнатными, 76 семей - трехкомнатными и 17 семей - четырехкомнатными квартирами.