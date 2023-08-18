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Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

Общество Материалы 18 августа 2023 10:30 (UTC +04:00)
Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на 09:00 18 августа наблюдалась погода в основном без осадков, во второй половине дня 17-го августа в Гусаре были кратковременные осадки.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Температура воздуха снизилась на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями и составила 31-36° тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, 35-40° тепла в Нахчыванской АР (в Ордубаде 40° тепла), в низменных районах - 34-38°, в Гянджа-Газахской зоне - 35-38° и до 30° тепла в горных районах.

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