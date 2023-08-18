Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможны осадки, северо-западный ветер.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и град. Утром и ночью в некоторых районах будет туман, местами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла.