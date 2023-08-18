В Азербайджане утверждены госпошлины за деятельность такси

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственной пошлине".

Как сообщает в пятницу Trend, новым законом установлены государственные пошлины за деятельность такси в Азербайджане.

Согласно изменению, ставки госпошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом устанавливаются следующим образом:

- выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манатов

- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 25 манатов

- выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов

- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов

- разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манатов.