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В Азербайджане пропускные удостоверения и разрешение на деятельность оператора заказа такси будут выдаваться на 7 лет

Общество Материалы 18 августа 2023 13:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане пропускные удостоверения и разрешение на деятельность оператора заказа такси будут выдаваться на 7 лет

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пропускные удостоверения и разрешение на деятельность оператора заказа такси будут выдаваться на 7 лет.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте"", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, технические показатели, внутреннее и внешнее оформление автотранспортных средств, используемых в пассажирских перевозках легковым автомобилем такси, должны соответствовать требованиям, утвержденным органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Автотранспортному средству, не отвечающему этим требованиям, будет отказано в выдаче карты на осуществление перевозок, а выданная карта прекратит юридическую силу или будет аннулирована.

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