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В Азербайджане будет разработана специальная программа по использованию тахографа

Общество Материалы 18 августа 2023 13:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет разработана специальная программа по использованию тахографа

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработана специальная программа по использованию тахографа, его обслуживанию или использованию цифровой карты тахографа.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте"".

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджана в течение шести месяцев должен утвердить специальную программу по использованию тахографа, его обслуживанию или использованию карты цифрового тахографа и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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