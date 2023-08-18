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В Азербайджане будут определены случаи оплаты проезда в электронном виде

Общество Материалы 18 августа 2023 14:04 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут определены случаи оплаты проезда в электронном виде

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут установлены случаи оснащения автотранспортных средств, предназначенных для осуществления регулярных пассажирских перевозок, платежными средствами для оплаты проезда в электронном виде.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики" Об автомобильном транспорте"".

Согласно указу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить нормативные правовые акты о правилах оснащения автотранспортных средств, предназначенных для осуществления регулярных пассажирских перевозок, платежными средствами для оплаты проезда в электронном виде и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

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