В Азербайджане будут определены случаи оплаты проезда в электронном виде

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут установлены случаи оснащения автотранспортных средств, предназначенных для осуществления регулярных пассажирских перевозок, платежными средствами для оплаты проезда в электронном виде.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики" Об автомобильном транспорте"".

Согласно указу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить нормативные правовые акты о правилах оснащения автотранспортных средств, предназначенных для осуществления регулярных пассажирских перевозок, платежными средствами для оплаты проезда в электронном виде и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.