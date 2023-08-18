В Азербайджане будут утверждены суммы оплаты за участие в конкурсе на право осуществления пассажироперевозок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут утверждены суммы оплаты за участие в конкурсе на право осуществления регулярных международных, междугородных (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Так, будут определены размер оплаты за участие перевозчиков в конкурсе и размер оплаты за выдачу "бланков (журналов) разрешений".

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики" Об автомобильном транспорте".

Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен утвердить эти суммы и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.