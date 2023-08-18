В Азербайджане установлены новые правила для водителей такси

БАКУ /Trend/ - Для осуществления деятельности такси будут выдаваться пропускное удостоверение и пропускная карта, которые будут действительны в течение семилетнего срока.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".

Так, пропускная карта будет выдаваться на автомобиль, а пропускное удостоверение - водителю такси. После получения обоих документов водитель такси сможет работать как в индивидуальном порядке, так и использовать программное обеспечение соответствующих компаний, например, "Bolt", "Uber", "189" и других аналогичных компаний.