В Азербайджане установлены новые штрафы за перевозки на такси без пропускного удостоверения

БАКУ /Trend/ - За организацию перевозки пассажиров легковыми автомобилями такси перевозчиком без пропускного удостоверения должностные лица будут штрафоваться в размере 200 манатов, юридические лица - в размере 1 000 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в изменении в Кодекс об административных проступках, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

За повторное совершение перевозчиком данного нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения о соответствующем административном взыскании в связи с этим, должностные лица будут оштрафованы в размере 400 манатов, юридические лица - в размере 2 000 манатов.

За перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускной карты или нарушение правил перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом предусмотрен штраф в размере 40 манатов. Лицо, получившее административное взыскание за перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси без пропускной карты или нарушение правил перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом, будет оштрафовано на сумму 80 манатов за повторное аналогичное нарушение, совершенное в течение одного года после вступления в силу решения об административном взыскании.

Отметим, что ставки госпошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом следующие:

- выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манатов;

- выдача пропускной карты на одно транспортное средство - 25 манатов;

- выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов;

- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов;

- разрешение на деятельность оператора заказа такси - 3000 манатов.

Layihəyə əsasən, buraxılış vəsiqəsi olmadan daşıyıcı tərəfindən taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasının təşkil edib inzibati tənbeh vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə vəzifəli şəxslər dörd yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər iki min manat məbləğində cərimə ediləcək.