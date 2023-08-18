Утверждены изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева "О применении Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 974-VIQD "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" и Закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VQ "Об утверждении Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках" и "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 15 февраля 2016 года № 795".

Согласно закону, за осуществление перевозки пассажиров легковыми автомобилями такси перевозчиком без пропускного удостоверения - должностные лица будут штрафоваться на сумму в размере 200 манатов, юридические лица - в размере 1000 манатов.

За перевозку автомобильным транспортом пассажиров и грузов без пропускной карты или за перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси с нарушением правил перевозки - предусматривается штраф в размере 40 манатов.

За отсутствие пропускной карты или нарушение правил грузовых или нерегулярных пассажироперевозок автомобильным транспортом - штраф в размере 50 манатов.

За осуществление перевозчиком грузовых и нерегулярных пассажироперевозок без пропускной карты должностные лица штрафуются на сумму 300 манатов, юридические лица - на 1 200 манатов.

За выполнение внутренних перевозок пассажиров и грузов на территории Азербайджанской Республики транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками будет наложен штраф в размере 400 манатов.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2024 года.