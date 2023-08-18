В Азербайджане определены документы, необходимые для получения разрешения на пассажиро- и грузоперевозки (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определился список документов, необходимых для получения разрешения на пассажиро- и грузоперевозки.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

В законе отмечено, что для выдачи пропускного удостоверения операторам международных грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны представить в установленный соответствующим органом исполнительной власти орган (структуру), кроме документов, установленных законом "О лицензиях и разрешениях", следующие документы и информацию в электронном виде:

- если заявитель является юридическим лицом, сведения о руководящем органе, руководителе (фамилия, имя, отчество и должность);

- сведения об ответственном лице или лицах (фамилия, имя, отчество и персональный идентификационный номер), копия документа, подтверждающего назначение ответственного лица (лиц);

- сведения об автотранспортных средствах, предназначенных для использования в международных перевозках, находящихся в собственности или аренде (государственный регистрационный знак, марка, тип, год выпуска, экологический класс).

С полным списком документов можно ознакомиться здесь.