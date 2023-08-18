БАКУ /Trend/ - Арестован задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Согласно информации, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование в связи с нарушением 16 августа государственной границы Азербайджанской Республики на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через территорию Кяльбаджарского района, диверсионно-разведывательной группой ВС Армении в целях проведения террористическо-диверсионных операций.

"Восканян Гагик Ашоти, член армянских вооруженных формирований, задержанный при предотвращении указанных противоправных действий, привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение с применением силы действий, заведомо направленных на разжигание межнациональной вражды) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением силы группой лиц по предварительному сговору) УК АР, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Предварительное расследование продолжается, о его результатах общественности будет предоставлена подробная информация", - говорится в сообщении.

Отметим, что 16 августа около 11 часов члены армянских вооруженных формирований и группа лиц, вступивших в сговор с ними, незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики с огнестрельным оружием и боеприпасами с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, разжигания национальной вражды, причинения вреда здоровью людей, а также имуществу важного значения, открыли огонь из огнестрельного оружия по военнослужащим Н-ской воинской части, расположенной на территории села Истису Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики, угрожая применить против них силу и совершить террористический акт. Военнослужащими ВС Азербайджана был задержан член диверсионной группы, у него были изъяты оружие и боеприпасы.