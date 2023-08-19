Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10:00 19 августа, в Азербайджане наблюдалась погода в основном без осадков, однако местами были кратковременные ливни и грозы.

Об этом сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Количество выпавших осадков в Шахдаге составило 3 мм, в Грызе - 2 мм, в Шамкире, Гейгеле, Дашкесане, Шеки, Губе, Гусаре, Евлахе, Гейчае, Сабирабаде - до 1 мм.

В Дашкесане усилился юго-западный ветер (до 23 м/с).

18 августа температура воздуха в Баку была на 3 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове было до 34 градусов, в Нахчыванской АР - 36-40 градусов, в низменных районах - до 33-35 градусов, в горных районах - до 28 градусов тепла.