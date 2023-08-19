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Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

Общество Материалы 19 августа 2023 13:12 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, ночью и утром местами осадки, северо-западный ветер.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, град. Утром и ночью местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 18-23° тепла.

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