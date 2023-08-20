Чувствую, что словно молодым возвращаюсь в освобожденный Лачин - житель Лачина

БАКУ /Trend/ - Чувствую, что словно молодым возвращаюсь в освобожденный Лачин.

Об этом сказал Trend житель города Лачин Аловсат Мамышов.

По его словам, он был очень счастлив, когда в первый раз посетил Лачин после его освобождения. Он чувствует, что возвращается в освобожденный Лачин словно молодым человеком.

Житель Лачина пожелал всем лачинцам и всем бывшим вынужденными переселенцам дожить до этого дня.

Он пожелал крепкого здоровья Президенту Азербайджана. "Пусть Аллах смилуется над нашими шехидами", - добавил он.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, в городе Лачин будет обеспечено постоянное проживание 234 семей, или 904 человек.