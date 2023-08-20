Мы тоже желаем в скором времени вернуться в Лачин - жительница Лачина

БАКУ /Trend/ - Мы тоже желаем в скором времени вернуться в Лачин.

Об этом сказала Trend жительница Лачина Бахар Марданова.

По его словам, сейчас она провожает туда свою сестру. Жительница Лачина пожелала крепкого здоровья Президенту Азербайджана.

"Мы с радостью возвращаемся в наш край. Мы покидали Лачин в слезах", - добавила она.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, в городе Лачин будет обеспечено постоянное проживание 234 семей, или 904 человек.