Возвращение в Физули пробуждает во мне огромное чувство гордости - жительница Физули

БАКУ /Trend/ - Возвращение в Физули пробуждает во мне огромное чувство гордости.

Об этом сказала в понедельник Trend жительница города Физули Гюльгез Мамедова.

Она подчеркнула, что, как и всем жителям Физули, ее радости нет предела.

"Слава Богу, что сегодня мы возвращаемся в Физули. Мы никогда не теряли надежды вернуться в наш родной город. Эти чувства невозможно передать словами. Их нужно пережить", - добавила Мамедова.

Отметим, что сегодня в Физули вернулись 24 семьи (68 человек). Таким образом в городе Физули, обеспечено постоянное проживание 47 семей (158 человек).