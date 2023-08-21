Ученый секретарь Института кардиологии Минздрава Тарана Джавадова: Очень важно серьезное отношение к лечению пациентов с сердечной недостаточностью

БАКУ /Trend/ - Очень важно серьезное отношение к лечению пациентов с сердечной недостаточностью.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала Ученый секретарь Института кардиологии министерства здравоохранения Азербайджана Тарана Джавадова.

Представляем вниманию читателей интервью с Тараной Джавадовой:



- Тарана ханым, прежде всего хотелось бы узнать, что такое сердечная недостаточность?

- Сердечной недостаточностью называется клиническое состояние, при котором нарушается деятельность сердца, и оно не в состоянии обеспечить потребности организма в кислороде. Сердце доставляет кровь в клетки организма, а в случае сердечной недостаточности оно не может снабжать клетки достаточным количеством крови. Сердечная недостаточность является признаком декомпенсации как острых, так и хронических заболеваний.

- Как проходит течение болезни?

- Сердечная недостаточность имеет две формы: острую и хроническую. Острая сердечная недостаточность быстро прогрессирует. Продолжительность процесса - от часа до суток. Это обусловлено острым нарушением сердечного ритма, тампонадой сердца в результате травмы грудной клетки, внезапным разрывом одного из сухожильных элементов клапанов сердца, инфекционным миокардитом, тромбоэмболией легочной артерии, острым поражением миокарда. Поскольку организм не готов к этим патологическим функциональным изменениям, возникающим при остром течении болезни, стадия декомпенсации начинается без фазы компенсации сердечной недостаточности.

Хроническая форма сердечной недостаточности, в отличие от острой, начинается бессимптомно и развивается в течение длительного времени - от одного месяца до нескольких лет. Так как этот процесс протекает медленно и длительно, то для него характерны компенсаторные механизмы (утолщение сердечной мышцы, сужение сосудов, увеличение объема циркулирующей крови). Эта стадия называется компенсированной сердечной недостаточностью. В дальнейшем, после истощения резервных возможностей организма, наступает фаза декомпенсации, появляются такие жалобы, как отеки и затруднение дыхания (одышка). Симптом одышки начинает заметно проявляться даже в спокойном состоянии или при незначительной нагрузке.

- Каковы причины болезни?

- Хроническая сердечная недостаточность может быть вызвана интракардиальными и экстракардиальными причинами. К интракардиальным причинам относятся:

• ишемическая болезнь сердца;

• неконтролируемое высокое артериальное давление;

• повреждение сердечного клапана;

• врожденные и приобретенные пороки сердца;

• миокардит (заболевание, которое характеризуется острым, либо хроническим воспалительным процессом в сердечной мышце);

• заболевания сердечной мышцы (кардиомиопатия);

• аритмия (нарушение сердечного ритма);

• перикардит (воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца (перикарда), инфекционной или неинфекционной природы) и др.

К экстракардиальным причинам относятся:

• амилоидоз (нарушение белкового обмена, сопровождающееся образованием и отложением в тканях специфического белково-полисахаридного комплекса - амилоида);

• заболевания легких (эмфизема, саркоидоз легких);

• эндокринные патологии (например, повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз));

• тяжелая анемия (анемия, вызванная обильным кровотечением);

• кардиоренальный синдром;

• системные заболевания и др.

- Доктор, больше всего людей беспокоят осложнения, связанные с закупоркой (окклюзией) сосудов. Возникает ли в это время сердечная недостаточность?

- Среди факторов, приводящих к сердечной недостаточности, на первом месте остается патология коронарных артерий. Из них ишемическая болезнь сердца (острый и хронический коронарный синдром) является наиболее частой причиной возникновения сердечной недостаточности. В это время кровоток уменьшается в результате сужения коронарных артерий, снабжающих сердечную мышцу кровью и кислородом. В этом случае сердечная мышца не может нормально функционировать.

Сердечная недостаточность может развиться после перенесенного инфаркта миокарда (сердечного приступа). Во время инфаркта миокарда поврежденные участки сердечной мышцы заменяются рубцовой тканью. Чем больше площадь пораженной сердечной мышцы, поврежденной и замещенной рубцовой тканью вследствие инфаркта миокарда, тем больше насосная функция сердца ослабевает.

- Есть ли тип сердечной недостаточности, который нелегко диагностировать?

- Существует заболевание, называемое перипартальной кардиомиопатией (сердечная недостаточность, прогрессирующая во время беременности или в послеродовом периоде (чаще в первый месяц) со снижением насосной фракции левого желудочка сердца), которое, если вовремя не выявить, приводит к серьезной сердечной недостаточности.

При отсутствии альтернативного диагноза следует рассматривать состояние беременных женщин/матерей с симптомами сердечной недостаточности, особенно на последних сроках беременности и в первые пять месяцев после родов. При этом процессе необходимо исключить другие патологии, проведя дифференциальную диагностику. В связи с этим беременная женщина/мать с выраженной одышкой должна быть направлена на прием к кардиологу и тщательно обследована.

- Каковы причины происхождения перипартальной кардиомиопатии?

- Хотя точный механизм происхождения заболевания неизвестен, были выдвинуты различные гипотезы относительно его этиологии, включая вирусный миокардит, недостаточность питания, аутоиммунитет, патологический ответ на гемодинамический стресс, сосудистые дисфункции, гормональные нарушения и генетическую предрасположенность.

- Какие еще признаки, на которые не придают должного внимания, могут вызвать развитие сердечной недостаточности?

- Сегодня у людей, хронически злоупотребляющих алкоголем, тоже есть это состояние, которое называется алкогольной кардиомиопатией. Вызванная алкоголем кардиотоксичность приводит к неишемической дилатационной кардиомиопатии — сердечной недостаточности, характеризующейся потерей сократительной функции сердца и расширением желудочков.

Хочу отметить, что при своевременной диагностике заболевания и, одновременно, прекращении употребления алкогольных напитков возможно восстановление нормальной работы сердца.

Основная причина, по которой эти пациенты обращаются к врачу, это хроническая усталость. Больной не может справляться даже с той работой, которую раньше легко выполнял. Наблюдаются отеки в ногах, внезапное пробуждение с ощущением удушья во время ночного сна, одышка при обычной физической нагрузке, сонливость, повышенное газообразование в кишечнике и желудке, учащенное сердцебиение после еды.

Возможные симптомы зависят от типа сердечной недостаточности. Левосторонняя сердечная недостаточность может вызвать одышку. Одышка обычно усиливается, когда больной прилагает чрезмерные усилия (например, поднимается на высоту или по лестнице, быстро ходит) или в положении лежа. Помимо этого, одышка может сопровождаться кашлем.

Основным симптомом правосторонней сердечной недостаточности является отек лодыжек и стоп.

- Как проводится оценка тяжести сердечной недостаточности?

- Сердечную недостаточность классифицируют по степени выраженности симптомов:

• I стадия с отсутствием ограничений по физической деятельности. Обычная ежедневная физическая нагрузка проходит без таких симптомов, как одышка и учащенное сердцебиение.

• II стадия с умеренными ограничениями в повседневной активности. Обычная ежедневная физическая нагрузка выявляет такие симптомы, как одышка и учащенное сердцебиение;

• III стадия с выраженными ограничениями по физической активности, но с отсутствием симптомов в состоянии покоя. Небольшая физическая нагрузка сразу же выявляет такие симптомы, как одышка и учащенное сердцебиение;

• IV стадия с симптоматикой даже в состоянии покоя. Такие симптомы, как одышка и учащенное сердцебиение, появляются при незначительной физической нагрузке или полном покое.

- Хотелось бы узнать о схеме лечения сердечной недостаточности...

- Очень важно, чтобы пациенты серьезно относились к лечению. Больной всегда должен находиться под наблюдением лечащего врача. Помимо медикаментозного лечения, в первую очередь следует обратить внимание на:

• Диета

Лишние килограммы – дополнительная нагрузка на ваше сердце. Если у вас избыточный вес или ожирение, похудение может помочь вам снизить риск развития сердечной недостаточности. Поскольку соль вызывает задержку жидкости в организме, сведите к минимуму его количество в своем рационе;

• Отказ от курения

Никотин и другие вредные вещества, содержащиеся в табаке, сужают кровеносные сосуды, тем самым усугубляют сердечную недостаточность;

• Спорт и физическая активность

Интенсивность занятий спортом или физическая нагрузка определяется лечащим врачом индивидуально в зависимости от состояния пациента;

• Иммунизация

Рекомендуется ежегодно проходить вакцинацию против пневмококковых бактерий, вызывающих грипп и пневмонию.