Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

Общество Материалы 21 августа 2023 12:41 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, в основном без осадков, умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, днем в горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Утром и ночью местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 20-25° тепла.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости