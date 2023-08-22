В Азербайджане участник Отечественной войны назначен на руководящую должность

БАКУ /Trend/ - Произведено новое назначение на должность начальника производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гейгельского района.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим глава Исполнительной власти Гейгельского района Эльвин Пашаев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, на эту должность был назначен участник Отечественной войны Рагимов Парвин Ариф оглу.

С июля он занимал должность руководителя группы абонентского отдела в указанном учреждении.

Отметим, что Рагимов родился в 1992 году в Гейгельском районе. В 2010-2014 годах учился на историческом факультете Бакинского государственного университета по специальности "Регионоведение стран Кавказа (Кавказоведение)".

В 2014-2015 годах проходил действительную военную службу.

В составе сил специального назначения принимал участие в 44-дневной Отечественной войне.

Соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева он награжден медалями "Храбрый воин", "За освобождение Шуши", "За освобождение Кяльбаджара", "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила" и "Участник Отечественной войны".