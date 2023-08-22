В Физули переселились еще 23 семьи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Физули вернулись еще 23 семьи бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает во вторник Trend, им были вручены ключи от домов.

Переселенные семьи поселятся в заново отстроенных домах в городе Физули.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 70 семей, то есть 247 человек.

Напомним, на первом этапе планируется переселить в город Физули в общей сложности 144 семьи (509 человек).

Отметим, что утром 22 августа очередная группа бывших вынужденных переселенцев, в составе 89 человек, отправилась в город Физули. Эти семьи проживали в жилом комплексе «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку.