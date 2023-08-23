Вспыхнувший в Агсу пожар потушен

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Гирде Агсуинского района полностью потушен.

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространило МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в результате пожара в горной местности сгорела сухая трава, кустарники и деревья. Прилегающие территории были защищены от огня.

К тушению пожара были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Отметим, что вчера на "горячую линию - 112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Гирде Агсуинского района. В связи с этим на место пожара были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.