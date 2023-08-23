Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на 10:00 23 августа, в большинстве районов погода была без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных районах были кратковременные дожди и грозы, сообщает в среду Trend со ссылкой на данное ведомство.

Количество осадков составило в Велвеличае -Тангаалты (Губа) - 17 мм, в Дашкесане, Гедабее, Тертере - до 1 мм.

Температура воздуха 22 августа в Баку была на 3,3 градуса выше климатической нормы. Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 36 градусов, в Нахчыванской АР - 35-39 градусов, в низменных районах - 38 градусов, в горных районах - 26-30 градусов тепла.