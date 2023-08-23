Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают работы по разминированию освобожденных территорий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Работы по разминированию освобожденных территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов специальным воинским подразделением Спасательной службы особого риска МЧС Азербайджана продолжаются ускоренными темпами.

Как сообщает в среду Trend, после окончания Отечественной войны в операции по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, наряду с сотрудниками соответствующих структур была задействована военная часть специального назначения Спасательной службы особого риска МЧС. Операции проводятся по назначенным направлениям, в селах и поселках, а также на окраинах водоемов с питьевой водой, вдоль водоканалов. Сотрудники оснащены самым современным оборудованием и прошли аккредитацию, участвуя в международных курсах в этой области.

Кроме того, благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, современные роботы-саперы под маркой "GCS-200", используются в работах по разминированию противопехотных и противотанковых мин на освобожденных от оккупации территориях.

Наряду с саперами к данному процессу присоединились специально обученные собаки, способные обнаруживать большое количество мин и взрывчатых веществ. Необходимость в таких собаках возникла из-за того, что масштабы загрязнения территорий неразорвавшимися боеприпасами слишком широки.

Отметим, что несмотря на использование современной техники при разминировании, массовое загрязнение минами территорий, непредоставление до сих пор Арменией точных минных карт создают большие трудности при определении местонахождения мин и разминировании.

Напомним, что из 180 инцидентов с минами в послевоенный период 128 были зарегистрированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения. Из 303 человек, пострадавших в минных инцидентах до 18 августа текущего года, 217 погибли или получили ранения в результате взрывов мин именно в этих районах.