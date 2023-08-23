Теперь я смогу посещать могилу деда - внук человека, пропавшего без вести 31 год назад в селе Дашалты

БАКУ /Trend/ - Останки моего деда найдены спустя 31 год.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам Акбар Гасымов, внук Гусейнова Гюльверди Агагусейн оглу, чьи останки были обнаружены ранее в массовом захоронении.

"Мой дед считался пропавшим без вести, теперь мы сможем посещать его могилу", - сказал он.

Отметим, что сегодня в поселке Гобу Абшеронского района были захоронены останки Гусейнова Гюльверди Агагусейн оглу, обнаруженные в массовом захоронении. Гюльверди Гусейнов, 1951 года рождения, пропал без вести 26 января 1992 года в селе Дашалты Шушинского района.

Напомним, что недавно был обнародован список пропавших без вести, личность которых была установлена в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданскими лицами.

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.