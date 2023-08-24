MasterChef Türkiye посвятил очередной выпуск Азербайджану (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск популярной кулинарной передачи MasterChef Türkiye, выходящей в эфире на турецком телеканале TV8, посвящен Азербайджану, сообщает Trend Life.

Съемки очередного выпуска передачи "MasterChef Türkiye", посвященного Азербайджану, прошли при спонсорстве Государственного агентства по туризму Азербайджана и поддержке Бакинского института Юнуса Эмре.

В передаче рассказывается об азербайджанских блюдах и технике их приготовления, а также демонстрируются завораживающие кадры пейзажей Баку и Карабаха. Съемки прошли на фоне панорамы Баку. Команды приготовили разнообразные блюда из образцов национальной кулинарии Азербайджана.

Директор Бакинского института Юнуса Эмре Сельджук Каракылыч отметил, что Шуша является культурной столицей тюркского мира в 2023 году, и главная цель представить мировой общественности богатство туристического потенциала страны, выразив признательность Государственному агентству по туризму Азербайджана. Руководитель телеканала TV8 – известный ведущий и продюсер Аджун Илиджалы.

Передача выйдет в эфир на турецком телеканале 24 августа в 21:00 по бакинскому времени.