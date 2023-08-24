Есть пострадавший в результате разрыва мины в Ходжалы - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 24 августа в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Афган Алекберли, 1987 года рождения, получил травмы в результате подрыва трактора на противотанковой мине при проведении хозяйственных работ на территории освобожденного от оккупации села Сыгнаг Ходжалинского района.

Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

По данному факту в Ходжалинской районной прокуратуре проводится расследование.

Отметим, что несмотря на использование современной техники при разминировании, массовое загрязнение минами территорий, непредоставление до сих пор Арменией точных минных карт создают большие трудности при определении местонахождения мин и разминировании.

Напомним, что из 180 инцидентов с минами в послевоенный период 128 были зарегистрированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения. Из 303 человек, пострадавших в минных инцидентах до 18 августа текущего года, 217 погибли или получили ранения в результате взрывов мин именно в этих районах.