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Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях

Общество Материалы 24 августа 2023 19:48 (UTC +04:00)
Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в многонациональных военных учениях "Agile Spirit 2023", проходящих в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в тактических и командно-штабных учениях принимают участие представители 21 страны.

Основное внимание в международных учениях уделено обеспечению боевого слаживания в ходе взаимодействия, обмену опытом, повышению профессионализма и дальнейшему совершенствованию знаний и навыков личного состава.

Отметим, что многонациональные учения организуется в Грузии в 11-й раз.

Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях
Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях
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