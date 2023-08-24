Представители Аппарата омбудсмана Азербайджана посетили члена армянской разведывательно-диверсионной группы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются визиты членов Национальной превентивной группы. Согласно поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой, очередной визит группы был осуществлен без предварительного предупреждения.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена, целью посещения Национальной превентивной группы, в котором также принимал участие врач, являлся мониторинг условий обращения с задержанными, их содержания и обеспечения прав.

Во время посещения группа также ознакомилась с условиями содержания члена разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении Гагика Восканяна, незаконно пересекшего азербайджано-армянскую государственную границу 16 августа 2023 года с целью совершения террористической провокации. Были изучены условия обращения с ним, доступ к медицинской помощи и другие вопросы, соответствующие мандату национального превентивного механизма, а также изучено состояние обеспечения его прав в соответствии с международным и национальным законодательством.

Восканян сказал, что он доволен условиями содержания и медицинским обслуживанием. В конфиденциальном порядке он был проинформирован о своих правах, полномочиях омбудсмена, а также ему были представлены международные акты в области прав человека на его родном языке.