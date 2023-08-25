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По факту гибели двоих сотрудников ПО "Азнефть" ведется расследование

Общество Материалы 25 августа 2023 11:33 (UTC +04:00)
По факту гибели двоих сотрудников ПО "Азнефть" ведется расследование

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - По факту гибели двоих сотрудников Производственного объединения "Азнефть" ведется расследование.

Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что 24 августа 2023 года при проведении ремонтных работ на аварийном участке на нефтеперерабатывающем пункте Управления по добыче нефти и газа им. Н.Нариманова ПО "Азнефть" сотрудники треста "Neftqaztikinti" - монтажник Агамамедов Ширван (1960 года рождения) и сварщик Нариманов Шамо (1984 года рождения) упали в море в результате обрушения бетонных плит. В связи с этим в прокуратуре Гарадагского района ведется расследование.

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