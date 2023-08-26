Сегодня два азербайджанских спортсмена вступят в борьбу на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров в Хорватии

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Загребе (Хорватия) завершится чемпионат мира по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает в субботу Trend, в последний день соревнований на татами выйдут еще два члена сборной Азербайджана - Аслан Коцоев в весовой категории до 90 кг и Рамазан Ахмедов в весовой категории выше 90 кг.

Выступления азербайджанских спорстменов начнутся в 11:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ранее азербайджанские дзюдоисты Нихад Мамишов (50 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг) завоевали золото, Магомед Мамишов (50 кг), Мухаммед Мусаев (60 кг) и Абиль Юсубов (66 кг) - серебро, а Мирхалиг Искендеров (55 кг) и Сулейман Шукуров (73 кг) - бронзу.