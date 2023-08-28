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Вагиф Мустафаев награжден орденом "Эмек" II степени - Распоряжение (Дополнено)

Общество Материалы 28 августа 2023 15:58 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:49)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вагифа Бехбуд оглу Мустафаева орденом "Эмек" II степени.

Как сообщает в понедельник Trend, Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев награжден орденом "Эмек" II степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.

Отметим, что Вагиф Мустафаев является азербайджанским кинорежиссёром и сценаристом, а также народным артистом Азербайджана (2005), Лауреатом Государственной премии Азербайджанской ССР (1990), членом Европейской академии кино и телевидения, вице-президентом Евразийской академии телевидения и радио, членом Союза кинематографистов Азербайджана.

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