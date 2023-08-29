Очередное переселение в Лачин - еще 52 жителя вернулись в родные края (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает Trend, 29 августа очередной караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселились еще 13 семей - 52 человека.

В результате Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения в родные края спустя 30 лет.

Жители города Лачин, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 247 семей, то есть 956 человека.