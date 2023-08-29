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Моей радости нет предела - возвращающаяся в Лачин жительница

Общество Материалы 29 августа 2023 07:39 (UTC +04:00)
Моей радости нет предела - возвращающаяся в Лачин жительница

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - После 30 лет тоски мы возвращаемся на родную землю. Моей радости нет предела.

Об этом сказала во вторник Trend возвращающаяся в город Лачин Фазиля Алиева.

Как отметила Алиева, когда она уходила из города ей было 35 лет.

"Сейчас мне 66 лет. Я очень рада, мы возвращаемся на родную землю", - сказала Алиева.

Жительница Лачина пожелала крепкого здоровья Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, и даст крепкого здоровья ветеранам, которые подарили нам эту радость", - добавила она.

Отметим, что сегодня в город Лачин возвращаются 13 семей (52 человека).

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