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Вернуться на родные земли 31 год спустя - это огромное счастье - жительница Лачина

Общество Материалы 29 августа 2023 09:35 (UTC +04:00)
Вернуться на родные земли 31 год спустя - это огромное счастье - жительница Лачина

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Вернуться на родные земли 31 год спустя - это огромное счастье.

Об этом сказала во вторник Trend жительница Лачина Басти Гаджиева.

Она отметила, что ей было 28 лет, когда она покинула Лачин.

"Сейчас мне почти 60 лет. Дай бог здоровья нашему Президенту Ильхаму Алиеву, нашим ветеранам. Да упокоит Всевышний души наших шехидов! Благодаря им мы возвращаемся на родные земли.

Как только я доберусь до Лачина, я пойду в дом своего отца, навещу могилы своих близких", - добавила Гаджиева.

Отметим, что сегодня в город Лачин возвращаются 13 семей (52 человека). Таким образом, в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 247 семей (956 человек).

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