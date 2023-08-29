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Позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу (Дополнено)

Общество Материалы 29 августа 2023 09:50 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу (Дополнено)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 28 августа в 23:50 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Физулинского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

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