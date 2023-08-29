В Агдаме завершено строительство двух трансформаторных подстанций

БАКУ /Trend/ - Завершено строительство двух трансформаторных подстанций (35 кВ) мощностью 4х2500 кВА каждая для электроснабжения центра города Агдам. В ближайшее время начнется строительство линий электропередач (35 кВ) до сел Сарыджалы, Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района.

Об этом сообщили во вторник Trend в ОАО "Азеришыг".

Отметим, что в городе Агдам началось строительство Центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса. В Учебно-образовательном комплексе с участием местных и зарубежных инструкторов осуществляется подготовка квалифицированных кадров в области электроэнергетики, правил применения и эксплуатации возобновляемых источников энергии, формирование профессиональных навыков, организация обучения в реальных условиях труда. При участии Президента Ильхама Алиева был усилен контроль за ходом строительных работ объектов, фундамент которых был заложен на освобожденных от оккупации территориях, а также за работами по восстановлению электросетевого хозяйства.