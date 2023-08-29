В Азербайджане в связи с незаконным ввозом автомобилей арестовано должностное лицо (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:05)

БАКУ /Trend/ - По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуратуре Азербайджана, на основании информации, полученной от Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана о незаконных действиях эксперта Центрального управления таможенной экспертизы Аслана Байрамова, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета Азербайджана.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что Аслан Байрамов, занимая указанную должность, в обмен на 13 500 манатов, полученные им в качестве взятки от разных лиц, злоупотребил своими должностными полномочиями и совершил фальсификацию, нарушив требования постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об ограничении ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики подержанных легковых автомобилей» от 29 марта 2023 года. Он подделал документы в общей сложности на 45 автомобилей, даты выпуска которых превышали 10 лет и импортированных из Грузии в Азербайджан в мае-августе 2023 года.

На основании собранных по делу доказательств Байрамов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 313 (служебный подлог) УК АР. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжается осуществление оперативно-следственных мероприятий по выявлению обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, а также лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.