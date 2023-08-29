Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины (ФОТО)

Общество Материалы 29 августа 2023 12:37 (UTC +04:00)
Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины (ФОТО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия, военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в дискуссиях на тему "Экспертные переговоры в области медицины", которые проводились в Германии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе дискуссий, состоявшихся с целью проведения обмена опытом и изучения передовых методов в области военной медицины, был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины (ФОТО)
Азербайджанские военные провели экспертные переговоры с Германией в области военной медицины (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости