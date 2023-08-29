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В Баку обнаружена граната (ФОТО)

Общество Материалы 29 августа 2023 12:39 (UTC +04:00)
В Баку обнаружена граната (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпаса в районе поселка Шувелян Хазарского района города Баку.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпас, обнаруженный во время осмотра места происшествия, представляет собой ручную гранату F-1, пригодную для боевого применения.

Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

В Баку обнаружена граната (ФОТО)
В Баку обнаружена граната (ФОТО)
В Баку обнаружена граната (ФОТО)
В Баку обнаружена граната (ФОТО)
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