В Лачин вернулись еще 13 семей

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Лачин. 29 августа очередные семьи, отправившиеся из жилого комплекса "Gobu Park 3" в Гарадагском районе города Баку в Лачин, испытали радость возвращения спустя 31 год в родные края.

Как сообщает во вторник Trend, город Лачин сегодня принял еще 13 семей (52 человека).

Жители Лачина, который после проведенных работ по восстановлению и строительству стал еще краше, выразили благодарность Президенту, Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также героической азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, почтили память шехидов. Семьи, прибывшие в Лачин, были встречены сотрудниками Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, им были вручены ключи от домов.

Тем самым в городе Лачин обеспечено постоянное проживание уже 247 семей (956 человек).