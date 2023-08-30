При поддержке ЗАО «AzerGold» альпинист Исрафил Ашурлы и ветеран Полад Рзаев покорили вершину Эльбрус (R)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и Федерации Альпинизма Азербайджана известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы и участник Отечественной войны Полад Рзаев, потерявший обе ноги в боях за освобождение от оккупации Джебраильского и Губадлинского районов, совершили восхождение на самую высокую вершину Европы – Эльбрус (5642 м).

Исрафил Ашурлы и Полад Рзаев, покорившие высоту в сложных горных условиях, подняли на вершине государственный флаг Азербайджанской Республики и корпоративный флаг ЗАО «AzerGold».

Отметим, что ЗАО «AzerGold» в рамках сотрудничества с Федерацией Альпинизма Азербайджана оказывает поддержку развитию и повышению популярности этого вида спорта в стране. Так, в мае текущего года по случаю 100-летия со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева группа сотрудников ЗАО «AzerGold» и его дочерней компании ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» совершили восхождение на носящий имя Великого Лидера «Пик Гейдара» - вершину высотой 3751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта.

ЗАО «AzerGold», уделяющее особое внимание деятельности в рамках социальной ответственности, оказывает поддержку развитию в нашей стране альпинизма, волейбола, конного спорта. Также Общество реализует успешные проекты по созданию соответствующей инфраструктуры для различных командных видов спорта, в том числе мини-футбола, волейбола и баскетбола, повышению популярности этих видов спорта среди подростков и молодежи в Дашкесанском районе, где ЗАО осуществляет добычу и производственную деятельность.