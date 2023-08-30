Армения совершила зверства как в отношении азербайджанских военных, так и гражданских лиц - сестра пропавшего без вести

БАКУ /Trend/ - Мой брат Аббас Бейбутов пропал без вести в период боев за Зангинланский район в Первой Карабахской войне.

Об этом сказала в среду Trend председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кёнюль Бейбутова.

Она отметила, что 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений.

"Семьи пропавших без вести пришли в Аллею шехидов, чтобы почтить память шехидов, пропавших вести родных и близких. Армения совершила зверства как в отношении наших военных, так и гражданских лиц. Мы никогда этого не забудем", - сказала Бейбутова.

Она отметила, что Международный комитет Красного Креста оказывает помощь в перевозке в Армению армян, совершивших злодеяния против азербайджанского народа.

"Мы осуждаем это. Офис Международного комитета Красного креста в Ханкенди должен подчиняться Бакинскому офису. У нас так много пропавших без вести, а армянская сторона не предоставляет нам информации об их судьбе и массовых захоронениях", - сказала она.

Отметим, что 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений. Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой был подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, направленный соответствующим международным организациям.