Не считаю, что в местах проживания армян в Карабахе происходит какая-то катастрофа - Новруз Аслан

АГДАМ /Trend/ - Не считаю, что в местах проживания армян в Карабахе происходит какая-то катастрофа

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан.

"Наши партнеры могли бы спросить, почему Общество Красного полумесяца "опоздало"? Мы должны определить, существует ли там какая-либо проблема. Однако я не считаю, что в местах проживания армян в Карабахе происходит какая-то катастрофа. Это моя субъективная позиция. Но есть определенные заключения наших партнеров. Основываясь на них, мы также решили отреагировать, чтобы показать, что есть определенная обеспокоенность и что мы хотим мира", - сказал он.

Отметим, что 29 августа Общество Красного полумесяца Азербайджана отправило 40 тонн муки для проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения. Автоколонна с гуманитарной помощью въехала накануне на дорогу Агдам-Ханкенди. В настоящее время представители Общества Красного полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза.

Сотрудники Bloomberg, BBC, Getty Image и других медиа-структур ранее прибыли на территорию, где стоят грузовики с гуманитарным грузом, для ознакомления с ситуацией.

Напомним, что остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне "сталкиваются с нехваткой продовольствия". Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения.