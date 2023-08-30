Общество Красного полумесяца готово оказать помощь чувствительным слоям населения в Ханкенди – Новруз Аслан

АГДАМ/Trend/ - Азербайджанское общество Красного полумесяца направило гуманитарный груз армянам в Карабахе. И если есть трудности, а армяне не примут продовольственную помощь, то возникнет много вопросов.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан.

"Первый вопрос состоит в том, что если есть необходимость, то почему не принимается гуманитарный груз? Второй вопрос: если мы люди, если у нас есть ценности, как долго может продолжаться эта вражда? Это должно быть принято во внимание. Как Общество Красного полумесяца Азербайджана, в рамках нашей миссии мы готовы быть рядом с чувствительными слоями населения во всех уголках страны, в том числе в Карабахской экономической зоне, в Ханкенди", - сказал он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца отправило 40 тонн муки для проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения. Автоколонна с гуманитарной помощью въехала накануне на дорогу Агдам-Ханкенди. В настоящее время представители Общества Красного полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза.

Президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан ранее сказал журналистам, что в будущем жителям армянского происхождения в Карабахе могут быть доставлены и другие необходимые товары.

Отметим, что остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне "сталкиваются с нехваткой продовольствия". Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения.