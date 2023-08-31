В Азербайджане утвержден перечень государственных предприятий, предназначенных для привлечения частных инвестиций - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Перечень государственных предприятий, в которые предполагается привлекать частные инвестиции".

Как сообщает в четверг Trend, данный перечень утвержден распоряжением Президента Ильхама Алиева от 31 августа 2023 года. В него вошли следующие предприятия:

1. ОАО "Международный Банк Азербайджана".

2. ООО "Бакинская Телефонная Связь" министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

3. ООО "Азтелеком" министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

3. ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство".

4. ЗАО "AzerGold".

5. Входящие в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики:

- ПО "Азерикимья" (завод "Этилен-полиэтилен");

- Карбамидный завод;

- Метанольный завод.