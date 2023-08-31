В Азербайджане утвержден перечень государственных предприятий, предназначенных для привлечения частных инвестиций - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Перечень государственных предприятий, в которые предполагается привлекать частные инвестиции".
Как сообщает в четверг Trend, данный перечень утвержден распоряжением Президента Ильхама Алиева от 31 августа 2023 года. В него вошли следующие предприятия:
1. ОАО "Международный Банк Азербайджана".
2. ООО "Бакинская Телефонная Связь" министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
3. ООО "Азтелеком" министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
3. ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство".
4. ЗАО "AzerGold".
5. Входящие в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики:
- ПО "Азерикимья" (завод "Этилен-полиэтилен");
- Карбамидный завод;
- Метанольный завод.