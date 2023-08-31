В Азербайджане названа дата приема студентов на вакантные плановые места в профучебные заведения

БАКУ /Trend/ - С 1 сентября начинается II этап приема студентов на вакантные плановые места в профессиональные учебные заведения на 2023/2024 учебный год.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве профессионального образования при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что на II этапе абитуриенты могут подать заявку на сайте www.portal.edu.az. Прием документов на вакантные места продлится до 18:00 5 сентября.

Отметим, что I этап приема студентов в профессиональные учебные заведения был проведен с 28 июля по 11 августа в 66 профессиональных учебных заведениях по 128 специальностям на 25 420 мест. На первом этапе через платформу www.portal.edu.az поступило 75 140 обращений от 24 090 человек. Из кандидатов, поступивших в профессиональные учебные заведения, 13 660 человек подали документы в учебное заведение, в которое они были приняты.