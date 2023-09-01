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Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

Общество Материалы 1 сентября 2023 09:36 (UTC +04:00)
Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха автоколонна с продовольственным грузом уже четвертый день находится на дороге Агдам-Ханкенди, передает в пятницу карабахское бюро Trend.

Два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди. Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца провели ночь в палатках, установленных на территории.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Армения и созданный ею преступный сепаратистский режим препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди для доставки груза.

Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
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